Футболист сборной Азербайджана перешел в новый клуб в Испании

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Выступающий в испанской Сегунде футбольный клуб "Кадис" представил новые трансферы.

Как сообщает Report, среди них есть и полузащитник сборной Азербайджана Эдди Исрафилов.

По словам менеджера клуба Хуана Карлоса Кордеро, из множества предложений Э.Исрафилов отдал предпочтение "Кадис". Он напомнил, что новый трансфер играл в различных испанских клубах и сборной Азербайджана.

Сам 24-летний футболист заявил, что перешел в команду для оказания поддержки: "Мы должны провести хороший сезон. Поэтому я перешел сюда, хотя еще год мог оставаться в команде "Гранада". Периодически выступая в "Кадис", я хочу улучшить свой уровень. Для меня нет любимой позиции. Я могу выступать в любой позиции".

Отметим, что в последний раз "Кадис" выступал в испанской Ла Лиге в сезоне 2005-2006.