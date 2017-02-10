Футболист сборной Азербайджана передан в аренду лидеру чемпионата Словакии

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Азербайджана и турецкого клуба "Трабзонспор" Рамиль Шейдаев продолжит карьеру в Словакии. Как сообщает Report со ссылкой на 61 Media, 21-летний нападающий передан в аренду клубу "Жилина" на 1,5 года.

Сегодня Шейдаев покинет Трабзон.

Отметим, что Рамиль Шейдаев заключил четырехлетний контракт с "Трабзонспором" летом 2016 года. Он выступал в одном матче турецкой Супер-лиги и двух матчах кубка страны. За 88 минут пребывания на поле в этих матчах он забил всего один гол. "Жилина" с 44 очками является лидером чемпионата Словакии.