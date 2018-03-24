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    Футболист сборной Азербайджана отстранен от команды

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Игрок сборной Азербайджана по футболу Эльвин Юнусзаде отстранен от команды.

    Как сообщает Report, причиной этому стало нарушение дисциплины защитником.

    Главный тренер национальной команды Гурбан Гурбанов не включил имена Араза Абдуллаева и Эльвина Юнусзаде в заявку на участие в товарищеской встрече со сборной Беларуси. На пресс-конференции после игры завершившейся поражением нашей сборной со счётом 0:1, Гурбанов заявил, что один из этих футболистов не поедет в Турцию.

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