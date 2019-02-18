Футболист сборной Азербайджана: Никто не спрашивает, почему его бьют?

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ "Между нами не произошло серьезного конфликта".

Об этом в заявлении Report сказал футболист "Сабаха" Темкин Халилзаде, касаясь инцидента, произошедшего между ним и защитником команды-соперницы Шахрияром Рагимовым в матче с "Сабаилем" в XVII туре Премьер-лиги Азербайджана.

26-летний полузащитник подчеркнул, что на матче игроки команды-соперницы неоднократно наносили ему удар по ноге.

По словам Халилзаде, в одном из эпизодов он, на глазах у бокового судьи, случайно ударил Рагимова по лицу: "На лице Шахрияра появилась кровь. Все подумали, что я ударил его специально. Однако, боковой судья заявил основному судье, что данный эпизод может стать причиной назначения желтой карточки, и добавил, что это получилось случайно. В этом может убедиться каждый, кто повторно просмотрит эпизод. Ничего серьезного не было. Такие моменты в футболе случаются. Мы обговорили вопрос на игровом поле и решили его. Мы поняли друг друга".

Т.Халилзаде отметил, что на каждом матче футболисты команды-соперницы наносят ему удары в ногу: "Никто не спрашивает, почему его бьют? Я же случайно ударил его по лицу, и сразу пошли разговоры о том, что Темкин заразился "звездной болезнью". Об этом не может быть и речи".

Отметим, что "Сабах" проиграл "Сабаилю" со счетом 0:1.