Футболист сборной Азербайджана допустил в немецком клубе недисциплинированность

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Директор немецкого клуба "Айнтрахт" Фреди Бобич раскритиковал футболиста сборной Азербайджана Рената Дадашова. Как сообщает Report, в заявлении Bild 46-летний функционер пожаловался на дисциплину 18-летнего нападающего.

Бобич отметил, что из-за не следования программе в период перерыва физическое состояние Дадашова ослабло. Он выделил, что член сборной относится не профессионально: "Профессиональный контракт очень хорош и приемлемый, ему надо следовать. Подписавший это соглашение футболист должен вести себя профессионально. Дадашов же после зимнего перерыва вернулся в команду с лишним весом".

Молодой футболист в текущем сезоне в команде U-19 "Айнтрахта" забил в 9 играх 5 голов, а также сделала плодотворные передачи. Однако, получив красную карточку в одной из игр сезона, Дадашов был наказан на три игры. Распространена информация, что он будет передан в аренду выступающему в третьей лиге "Галлешеру". Бобич, тем не менее, отметил, что ничего про это не слышал: "У меня нет информации о заинтересованности "Галлешера". Главное не отдавать Рената с легкостью. У него есть необычные качества".

Отметим, что Рената Дадашова не забрали на сборы в Испанию вместе с основным составом "Айнтрахт".