Футболист сборной Азербайджана: Было неожиданностью, что нашим соперником станет Португалия

Стал неожиданностью тот факт, что соперником азербайджанской сборной в полуфинале стала Португалия, а не Сербия.

Стал неожиданностью тот факт, что соперником азербайджанской сборной в полуфинале стала Португалия, а не Сербия.

Об этом Report рассказал член сборной Азербайджана по мини-футболу Мирмехди Рзаев.

"Тот факт, что нашим соперником будет Португалия, немного неожиданно. Потому что у Сербии было больше шансов в этой группе", - сказал он, комментируя матч против Португалии в рамках 1/8 финала чемпионата мира, который пройдет в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ).

26-летний игрок отметил, что, тем не менее, соперник является сильной командой: "Мы смотрели игры Португалии, знаем, что это сильная и агрессивная команда. Они борются за каждый дюйм поля. Нас ждет очень трудная и напряженная встреча. Хотя противник силен, мы тоже не слабы. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков".

Отметим, что сегодняшний матч между Азербайджаном и Португалией начнется в 18:30 по бакинскому времени.