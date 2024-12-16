О нас

Футболист сборной Австрии получил перелом черепа после нападения в Вене

Футболист сборной Австрии получил перелом черепа после нападения в Вене На форварда австрийского "Рапида" Гвидо Бургшталлера напал неизвестный в центре Вены.
Футбол
16 декабря 2024 г. 18:23
Футболист сборной Австрии получил перелом черепа после нападения в Вене

На форварда австрийского "Рапида" Гвидо Бургшталлера напал неизвестный в центре Вены.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, нападавший ударил 35-летнего Бургшталлера, тот упал и при падении получил перелом основания черепа.

Отмечается, что он пробудет в больнице еще несколько дней.

По данным пресс-службы клуба, лучший бомбардир чемпионата Австрии сезона 2022/2023 выбыл из игры на несколько месяцев. Столичный клуб также выразил надежду, что правоохранительные органы установят и привлекут преступника к ответственности.

Отметим, что Г.Бургшталлер провел 26 матчей за сборную Австрии и забил два гола. За "Рапид" он играет с 2022 года. В этом сезоне на его счету восемь голов и шесть передач в 24 матчах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avstriya klubunun futbolçusu hücuma məruz qalaraq ciddi xəsarət alıb

Экслюзивные новости

Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi