Футболист сборной Австрии получил перелом черепа после нападения в Вене

На форварда австрийского "Рапида" Гвидо Бургшталлера напал неизвестный в центре Вены.

На форварда австрийского "Рапида" Гвидо Бургшталлера напал неизвестный в центре Вены.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, нападавший ударил 35-летнего Бургшталлера, тот упал и при падении получил перелом основания черепа.

Отмечается, что он пробудет в больнице еще несколько дней.

По данным пресс-службы клуба, лучший бомбардир чемпионата Австрии сезона 2022/2023 выбыл из игры на несколько месяцев. Столичный клуб также выразил надежду, что правоохранительные органы установят и привлекут преступника к ответственности.

Отметим, что Г.Бургшталлер провел 26 матчей за сборную Австрии и забил два гола. За "Рапид" он играет с 2022 года. В этом сезоне на его счету восемь голов и шесть передач в 24 матчах.