Футболист сборной Англии получил дисквалификацию за ставки

Нападающий клуба "Брентфорд" и сборной Англии Айвен Тоуни отстранен от футбола на восемь месяцев за игру на ставках.

Нападающий клуба "Брентфорд" и сборной Англии Айвен Тоуни отстранен от футбола на восемь месяцев за игру на ставках.

Как передает Report, об этом сообщил официальный сайт клуба АПЛ.

Также 27-летний футболист должен будет заплатить штраф в размере 50 тысяч фунтов. Он сможет вернуться на поле только во второй половине января 2024 года, а приступить к тренировкам с командой ему разрешили на четыре месяца раньше.

В ноябре прошлого года Тоуни был обвинен Футбольной ассоциацией Англии в 232 нарушениях регламента о ставках в период с 2017-го по 2021-й год.

Известно, что футболист сообщал своему окружению закрытую информацию, которую можно было использовать для ставок на матчи. Он признал свою вину практически по всем обвинениям.