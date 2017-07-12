Футболист "Самтредиа" обвинил судей за поражение со счетом 0:5

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "За первые 10 минут матча рефери представил трем футболистам желтые карточки. Это говорит о многом. Рефери загубил матч из-за абсурдных штрафных ударов в наши ворота и бессмысленных решений".

Как сообщает Report, об этом в интервью Adjara Sport заявил футболист грузинской команды "Самтредиа" Георгий Мчедлишвили, комментируя поражение "Карабаху" со счетом 0:5 на первом матче II квалификационного раунда Лиги чемпионов.

25-летний защитник правого фланга заявил, что турецкий главный судья Мете Калкаван зафиксировал нарушение правил против представителя Грузии: "Естественно, "Карабах" является хорошей командой. Однако, и наша игра не получилась. Каждый видел, как плохо судья управлял матчем".

Отметим, что на завершившемся победой "Карабаха" (5:0) матче главный арбитр назначил два пенальти в ворота "Самтредиа". Ответный матч состоится 18 июля на тбилисском стадионе Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе.