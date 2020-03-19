​Футболист "Сампдории" сообщил о 15 зараженных коронавирусом в клубе

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Сампдория" Якуб Янкто рассказал, что в клубе уже 15 случаев инфицирования новым коронавирусом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

24-летний чешский футболист сказал, что тесно контактировал с одноклубниками, у которых подтвердился диагноз: "Сейчас 15 человек в клубе заражены, но, возможно, их еще больше. Я не могу быть уверен, что у меня нет коронавируса, но я чувствую себя хорошо и надеюсь, что не заразился. Возможно, я являюсь носителем вируса, но не знаю об этом. Я стараюсь об этом не думать".

Напомним, чемпионат Италии по футболу ранее был прерван из-за коронавируса.