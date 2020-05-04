Футболист "Сабаха" завершил карьеру из-за коронавируса

"На это решение повлияли ситуация в связи с коронавирусом и контракт с азербайджанским клубом".

Как передает Report, об этом сайту Zurnal.rs сказал завершивший карьеру в клубе "Сабах" бывший игрок сборной Украины Марко Девич.

Девич отметил, что 37-летнему мужчине пора задуматься о других вопросах, жизни, спортивных проблемах: "Находясь в такой дали, я не могу воодушевить себя быть на стадионе в 15:00, потому что через полчаса начнется тренировка. У меня есть семья. Я подумал попрощаться с футболом как футболист".

Опытный игрок признался, что никогда не думал, что проведет вне страны более 16 лет.

Говоря о будущих планах, Девич отметил, что намерен немного отдохнуть, а после рассмотрит варианты, может, заняться работой футбольного менеджера.

Украинский футболист сербского происхождения выступал в "Сабахе" в сезоне 2018/2019. Перешедший прошлым летом в сербский "Войдовац" Девич, в зимний период вновь перешел в состав масазырского представителя.