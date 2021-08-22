Футболист "Сабаха" нарушил правила карантина

Футболист "Сабаха" Алексей Исаев замечен в очередном скандале.

Футболист "Сабаха" Алексей Исаев замечен в очередном скандале.

Как сообщает Report, на этот раз 26-летний полузащитник нарушил правила карантина.

Около 3 дней назад игрок, который был изолирован из-за заражения коронавирусом, отправился на прогулку и поделился этим на своей личной странице в Instagram. Исаев, поделившийся фотографией из Нагорного парка, в разгар пандемии поставил под угрозу жизнь и других людей.

Футболист, удаливший фотографию после того как обо всем стало известно, позже опроверг это.

Ранее Алексей Исаев назвал армянского друга, который прокомментировал его публикацию в социальной сети, "братом".