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Футболист "Сабаха" нарушил правила карантина

Футболист "Сабаха" нарушил правила карантина Футболист "Сабаха" Алексей Исаев замечен в очередном скандале.
Футбол
22 августа 2021 г. 21:49
Футболист Сабаха нарушил правила карантина

Футболист "Сабаха" Алексей Исаев замечен в очередном скандале.

Как сообщает Report, на этот раз 26-летний полузащитник нарушил правила карантина.

Около 3 дней назад игрок, который был изолирован из-за заражения коронавирусом, отправился на прогулку и поделился этим на своей личной странице в Instagram. Исаев, поделившийся фотографией из Нагорного парка, в разгар пандемии поставил под угрозу жизнь и других людей.

Футболист, удаливший фотографию после того как обо всем стало известно, позже опроверг это.

Ранее Алексей Исаев назвал армянского друга, который прокомментировал его публикацию в социальной сети, "братом".

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Версия на азербайджанском языке Фото"Sabah"ın futbolçusu karantin qaydalarını pozub

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