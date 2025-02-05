Футболист "Сабаха" дисквалифицирован на один матч

Футболист "Сабаха" Игор Ногейра дисквалифицирован на один матч за красную карточку, полученную в матче XXI тура Премьер-лиги Азербайджана против "Кяпяза".

Футболист "Сабаха" Игор Ногейра дисквалифицирован на один матч за красную карточку, полученную в матче XXI тура Премьер-лиги Азербайджана против "Кяпяза".

Как сообщает Report, решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА.

Бакинский клуб также заплатит штраф в размере 500 манатов за легионера, получившего красную карточку вслед за двумя желтыми карточками на 63-й минуте.

В матче "Нефтчи" - "Шамахы" гости были оштрафованы на 700 манатов за получение игроками 5 желтых карточек. "Араз-Нахчыван" оштрафован на ту же сумму из-за четырех желтых карточек, полученных его игроками в матче против "Сумгайыта".

Клуб "Зиря" оштрафован на 800 манатов за появление на поле постороннего после окончания матча с "Карабахом".