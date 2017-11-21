Футболист "Ромы": Выход в очередной финал нужно обеспечить до игры с "Карабахом"

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Сейчас для нас самое главное - игра с "Атлетико" в Мадриде".

Как сообщает Report, об этом голландскому изданию Sporza заявил футболист итальянского клуба "Рома" Раджа Наингголан до игры с испанским "Атлетико" в рамках пятого тура Лиги чемпионов. 29-полузащитник отметил, что команда хочет победить в завтрашней игре и заблаговременно выйти в 1/8 финала: "Конечно для продолжения пути в Лиге чемпионов достаточно в последнем туре обыграть "Карабах". Однако мы намерены как можно скорее исполнить желаемое и завершить групповой этап лидерами".

Отметим, что 22 ноября на испанском стадионе "Метрополитано" в 23:45 по бакинскому времени начнется матч "Атлетико" - "Рома". Другая игра тура состоится на Бакинском олимпийском стадионе между "Карабахом" и английским "Челси". В группе С Лиги чемпионов после 4 туров "Рома" с 8 очками на первом месте, "Челси" с 7 очками на втором, "Атлетико" с 3 очками на третьем и "Карабах" с 2 очками на четвертом.