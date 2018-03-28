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    Футболист "Ромы" оштрафован за вождение в нетрезвом состоянии

    Раджа Наингголан не принимает выдвинутые против него обвинения

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Полузащитник итальянской "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан наказан за вождение в нетрезвом состоянии.

    Как сообщает Report, бельгийский суд оштрафовал футболиста на 1600 евро и лишил водительских прав.

    Инцидент произошел год назад после матча Греция - Бельгия (1:1). Наингголан находился вместе с другом во взятом напрокат автомобиле, они возвращались из ночного клуба.

    Наингголан не принимает выдвинутые против него обвинения и утверждает, что когда к нему подошли полицейские, он не вел машину, а ждал своего друга, находясь за рулем.

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