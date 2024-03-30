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Футболист "Реала" признан лучшим в испанской Ла Лиге в марте

Футболист "Реала" признан лучшим в испанской Ла Лиге в марте Нападающий испанского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом Ла Лиги в марте 2024 года.
Футбол
30 марта 2024 г. 12:58
Футболист Реала признан лучшим в испанской Ла Лиге в марте

Нападающий испанского "Реала" Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом Ла Лиги в марте 2024 года.

Как сообщает Report, 23-летний бразилец забил пять голов и сделал одну результативную передачу в трех матчах в марте.

Соперниками Винисиуса за награду стали нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский, полузащитник "Реал Сосьедад" Браис Мендес, нападающий "Вильярреала" Александер Сёрлот и футболист "Атлетика" Горка Гурусета.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провел за Реал 28 матчей во всех турнирах, забил в них 18 голов и отдал восемь результативных передач.

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Версия на азербайджанском языке "Real"ın oyunçusu La Liqada mart ayının ən yaxşısı seçilib

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