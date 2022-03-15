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Футболист "Реала" Карим Бензема установил историческое достижение

Футболист "Реала" Карим Бензема установил историческое достижение Футболист мадридского «Реала» Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола.
Футбол
15 марта 2022 г. 08:43
Футболист Реала Карим Бензема установил историческое достижение

Футболист мадридского "Реала" Карим Бензема стал лучшим бомбардиром в истории французского футбола.

Как передает Report, в матче чемпионата Испании против "Мальорки" Бензема отметился дублем, а "сливочные" победили со счетом 3:0.

На счету нападающего "Реала" 413 забитых мячей за карьеру. Второе место по этому показателю среди французов занимает Тьерри Анри, который уже завершил карьеру, забив 411 мячей.

Бензема выступает за клуб с 2009 года. В составе мадридцев он стал трехкратным чемпионом Испании, дважды выигрывал национальный Кубок, а также четыре раза брал Лигу чемпионов.

С 2004 по 2009 год Бензема играл за "Лион".

Ранее форвард мадридского "Реала" Карим Бензема забил три мяча в матче с "Пари Сен-Жермен" (3:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанцы по сумме двух матчей прошли в следующую стадию турнира.

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Версия на азербайджанском языке Kərim Benzema Fransa futbolunda tarixi nailiyyətə imza atıb

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