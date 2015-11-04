Футболист "Реала" Карим Бензема арестован по делу о шантаже Матье Вальбуэна

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Карим Бензема арестован по делу о шантаже Матье Вальбуэна, выступающего за "Лион", сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее четверо подозреваемых, включая экс-форварда "Ливерпуля" Джибриля Сиссе, были взяты под стражу по подозрению в шантаже Вальбуэна. Злоумышленники угрожали футболисту "Лиона", утверждая, что якобы располагают видеозаписями интимного характера, содержание которых не раскрывается.

Вальбуэна и Бензема вместе выступают за сборную Франции по футболу.