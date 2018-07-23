Футболист "Реал Мадрида" поучаствовал в спасении рыбаков

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Защитник мадридского "Реала" Фабиу Коэнтрау помог спасти 15 рыбаков.

Как сообщает Report со ссылкой на El Bernabeu, рыбаки терпели бедствие в 18 километрах от берега. Они успели отправить сигнал о помощи в город Авейру.

Яхта "Витория Коэнтрау", которой владеет футболист, оказалась ближе всех к рыбакам. Экипаж яхты быстрее всех добрался до места и спас терпящих бедствие.

Отметим, что Фабиу Коэнтрау в сезоне 2017/2018 выступал на правах аренды за португальский "Спортинг".