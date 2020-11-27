Футболист "Реал Мадрида" получил травму

Испанский защитник "Реала" Даниэль Карвахаль выбыл из строя на неопределенный срок из-за повреждения.

Испанский защитник "Реала" Даниэль Карвахаль выбыл из строя на неопределенный срок из-за повреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт представителя Мадрида, в ходе медицинского обследования у футболиста была диагностирована травма приводящей мышцы бедра.

Точные сроки восстановления Карвахаля еще не определены.

Отметим, что 28-летний защитник отыграл все 90 минут в матче против Интера" (2:0), который проходил 25 ноября в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карвахаль принял участие в 4 матчах, в которых отдал 1 голевой пас.