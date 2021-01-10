Футболист ПСЖ заразился коронавирусом

Защитник "Пари Сен-Жермен" Тило Керер не попал в стартовый и запасной составы команды на матч 19-го тура Лиги 1 с "Брестом" из-за положительного результата теста на коронавирус.

Защитник "Пари Сен-Жермен" Тило Керер не попал в стартовый и запасной составы команды на матч 19-го тура Лиги 1 с "Брестом" из-за положительного результата теста на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Подтвердился положительный результат ПЦР-теста Керера на коронавирус. Футболист изолирован и будет следовать соответствующему протоколу", - говорится в сообщении ПСЖ в "Твиттере", появившемся примерно за час до начала матча.

В нынешнем сезоне Керер принял участие в 14 матчах во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Защитник перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Шальке-04" в 2018 году за 37 млн евро.