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    Футболист "ПСЖ" Даниэль Алвес вошел в историю

    Он стал самым титулованым футболистом с 37-ю трофеями

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Правый защитник ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес стал самым титулованным игроком в истории футбола после того, как выиграл Кубок французской лиги.

    Как передает Report, на счету Дани Алвеса 37 трофеев в карьере (с учетом выигранного регионального турнира в Бразилии).

    Правый бек обошел по этому показателю Максвелла, на счету которого 36 побед в различных турнирах.

    Отметим, что «ПСЖ» уверенно обыграл «Монако» в финале Кубка французской лиги (3:0).

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