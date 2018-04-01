Футболист "ПСЖ" Даниэль Алвес вошел в историю

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Правый защитник ПСЖ и сборной Бразилии Дани Алвес стал самым титулованным игроком в истории футбола после того, как выиграл Кубок французской лиги.

Как передает Report, на счету Дани Алвеса 37 трофеев в карьере (с учетом выигранного регионального турнира в Бразилии).

Правый бек обошел по этому показателю Максвелла, на счету которого 36 побед в различных турнирах.

Отметим, что «ПСЖ» уверенно обыграл «Монако» в финале Кубка французской лиги (3:0).