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    Бразильский футболист потерял сознание после удара молнии во время матча

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Футболист бразильского юношеского клуба "Агуа Санта" Энрике потерял сознание после удара молнии во время матча.

    Как сообщает Report со ссылкой на Globoesporte, инцидент произошел в матче третьего круга юношеского Кубка Сан-Паулу между командами "Атлетико Минейро" и "Агуа Санта" (1:0).

    На 47-й минуте матча снаружи стадиона ударила молния, из-за чего Энрике стало плохо, и он отправился на скамейку запасных, где потерял сознание.

    Как сообщили в пресс-службе клуба, Энрике потерял сознание из-за испуга, не получив электрический разряд.

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