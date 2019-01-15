Бразильский футболист потерял сознание после удара молнии во время матча

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Футболист бразильского юношеского клуба "Агуа Санта" Энрике потерял сознание после удара молнии во время матча.

Как сообщает Report со ссылкой на Globoesporte, инцидент произошел в матче третьего круга юношеского Кубка Сан-Паулу между командами "Атлетико Минейро" и "Агуа Санта" (1:0).

На 47-й минуте матча снаружи стадиона ударила молния, из-за чего Энрике стало плохо, и он отправился на скамейку запасных, где потерял сознание.

Как сообщили в пресс-службе клуба, Энрике потерял сознание из-за испуга, не получив электрический разряд.