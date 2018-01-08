Футболист, покинувший "Сабаил": Я не жалею о пребывании в Азербайджане

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ “Меня здесь все очень ждали, поэтому я вернулся так быстро. Позвонил главный тренер Раду Бирлика и попросил меня вернуться. Меня искали и ждали, иначе я бы не вернулся”.

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту prosport.ro заявил экс-футболист “Сабаил” Александру Поповичи, вернувшийся в свой родной клуб “Поли Тимишоара”.

Румынский форвард признался, что у него был ряд веских причин вернуться на Родину. Он отметил, что решающую роль сыграло долгосрочное предложение, полученное от клуба “Поли Тимишоара”: “В Азербайджане исправно платили высокую зарплату. У меня еще оставался пятимесячный контракт с клубом "Сабаил". Для меня очень важна продолжительность. Я заключил контракт с “Поли Тимишоара” на 2,5 года. У меня было много причин вернуться и одна из них эта. В контракте с “Сабаилом” предусмотрено, что я могу покинуть клуб, если получу другое предложение. Они, в свою очередь, в случае недовольства мной, могли просто прервать контракт. А теперь я заключил контракт на 2,5 года и никуда уезжать не собираюсь. Как и в прошлом сезоне, я вновь намерен забить как минимум 6 голов ”.

30-летний футболист, впервые в своей карьере ставший легионером, отметил, что это был хороший опыт. Поповичи заявил, что ничуть не расстроен своим выступлением за “Сабаил”: “Я хотел попробовать свои силы за рубежом. Для меня это был успешный сезон. В Азербайджане меня действительно любили. Я ничуть не жалею о своем пребывании в Азербайджане. Мне было хорошо там, я провел много матчей. У нас было несколько командных успехов. Для меня это был особенный и весьма полезный опыт”.

Напомним, что в августе прошлого года Александру Поповичи заключил годовой контракт с дебютантом азербайджанской Премьер-лиги - клубом “Сабаил”. Однако по обоюдной договоренности, в ходе зимнего трансферного окна контракт был расторгнут. А.Поповичи в текущем сезоне выступил в 11 матчах, забив 2 гола.