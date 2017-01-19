Футболист подписал контракт с новым клубом в больнице

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Гянджлярбирлийи" усилил свой состав новым футболистом.
Как сообщает Report, клуб подписал контракт с Бади, выступающим в бразильском "Атлетико Паранаэнсе", сроком на 2,5 года.
Церемония подписания состоялась в одной из турецких больниц. Причиной этому стало лечение в этой больнице президента клуба Ильхана Джавджава. 28-летний полузащитник и менеджер приняли решение клуба с удивлением. Бади в интервью местной прессе назвал это необычным для себя: "Находясь в автомобиле, я не знал, что еду в больницу. Президент клуба выглядел несколько ослабшим, однако интересовался всем. Он дал согласие на мой трансфер после получения информации обо мне".
Отметим, что Ильхан Джавджав свыше 40 лет является президентом "Гянджлярбирлийи".
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости