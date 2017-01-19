Футболист подписал контракт с новым клубом в больнице

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Гянджлярбирлийи" усилил свой состав новым футболистом.

Как сообщает Report, клуб подписал контракт с Бади, выступающим в бразильском "Атлетико Паранаэнсе", сроком на 2,5 года.

Церемония подписания состоялась в одной из турецких больниц. Причиной этому стало лечение в этой больнице президента клуба Ильхана Джавджава. 28-летний полузащитник и менеджер приняли решение клуба с удивлением. Бади в интервью местной прессе назвал это необычным для себя: "Находясь в автомобиле, я не знал, что еду в больницу. Президент клуба выглядел несколько ослабшим, однако интересовался всем. Он дал согласие на мой трансфер после получения информации обо мне".

Отметим, что Ильхан Джавджав свыше 40 лет является президентом "Гянджлярбирлийи".