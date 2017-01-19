 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Футболист подписал контракт с новым клубом в больнице

    Президент клуба интересовался всем

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Гянджлярбирлийи" усилил свой состав новым футболистом. 

    Как сообщает Report, клуб подписал контракт с Бади, выступающим в бразильском "Атлетико Паранаэнсе", сроком на 2,5 года. 

    Церемония подписания состоялась в одной из турецких больниц. Причиной этому стало лечение в этой больнице президента клуба Ильхана Джавджава. 28-летний полузащитник и менеджер приняли решение клуба с удивлением. Бади в интервью местной прессе назвал это необычным для себя: "Находясь в автомобиле, я не знал, что еду в больницу. Президент клуба выглядел несколько ослабшим, однако интересовался всем. Он дал согласие на мой трансфер после получения информации обо мне". 

    Отметим, что Ильхан Джавджав свыше 40 лет является президентом  "Гянджлярбирлийи".  

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi