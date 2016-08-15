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    Футболист сборной Германии объявил о завершении международной карьеры

    Лукас Подольски: Я посвящу себя другим делам, своей семье

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Нападающий турецкого "Галатасарая" Лукас Подольски объявил о завершении выступлений за сборную Германии по футболу.

    Как передает Report, соответствующее сообщение он разместил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

    "Дорогие болельщики, перед стартом сезона я хотел бы сообщить вам, что я объявил тренеру национальной команды, что не буду играть за сборную. Я посвящу себя другим делам, своей семье. Сборная всегда была и будет в моем сердце, но я почувствовал, что мое время здесь завершилось", - написал Л.Подольски.

    Напомним, что переход Подольски из английского "Арсенала" в турецкий "Галатасарай" состоялся в 2015 году. В прошлом сезоне он провел за турецкий клуб 43 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. До перехода в "Арсенал" Подольски выступал за воспитавший его "Кельн", а также мюнхенскую "Баварию", с которой стал чемпионом и обладателем Кубка Германии.

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