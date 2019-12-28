Футболист подал в суд на "Барселону" из-за невыплаты премиальных

Полузащитник испанской "Барселоны" Артуро Видаль подал иск в суд на клуб.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, 32-летний полузащитник обвиняет "Барселону" в том, что клуб недоплатил ему премиальных в размере 2,4 млн евро по ряду пунктов в контракте.

Согласно одному из пунктов, "Барселона" должна была выплатить игроку сумму, близкую к 2 млн в том случае, если чилиец проведёт на поле не менее 45 минут в 60 процентах матчей прошлого сезона. Однако Видаль выполнил это условие лишь в половине матчей. Поэтому в клубе убеждены, что они не должны ему ничего из оговорённой суммы, в то время как адвокаты футболиста настаивают на том, что их клиент должен получить 50 процентов.

Остальная часть иска связана с другими пунктами в контракте Видаля с "Барселоной", в которых говорится о выплате премиальных в случае выхода клуба в 1/8 финала и четвертьфинал Лиги чемпионов, а также победы в чемпионате Испании.

Ранее сообщалось, что Видаль близок к переходу в "Интер". Согласно утверждениям, в борьбу за игрока включился и "Ювентус".