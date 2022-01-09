Футболист перенес сердечный приступ во время матча в Катаре

Защитник футбольного клуба "Аль-Вакра" Усман Кулибали во время встречи национального первенства Катара с "Аль-Раяном" перенес сердечный приступ.

Защитник футбольного клуба "Аль-Вакра" Усман Кулибали во время встречи национального первенства Катара с "Аль-Раяном" перенес сердечный приступ.

Как передает Report, футболист перенес сердечный приступ во время матча в Катаре

На кадрах видно, как игрок упал на газон и забился в судорогах. Игра была прервана, а Кулибали срочно доставили в больницу для оказания помощи.

На прошедшем в 2021 году чемпионате Европы-2020 произошел похожий случай. Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен во время матча с Финляндией испытал остановку сердца, жизнь ему спасли лишь своевременные действия врачей.