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Футболист перенес сердечный приступ во время матча в Катаре

Футболист перенес сердечный приступ во время матча в Катаре Защитник футбольного клуба "Аль-Вакра" Усман Кулибали во время встречи национального первенства Катара с "Аль-Раяном" перенес сердечный приступ.
Футбол
9 января 2022 г. 14:32
Футболист перенес сердечный приступ во время матча в Катаре

Защитник футбольного клуба "Аль-Вакра" Усман Кулибали во время встречи национального первенства Катара с "Аль-Раяном" перенес сердечный приступ.

Как передает Report, футболист перенес сердечный приступ во время матча в Катаре

На кадрах видно, как игрок упал на газон и забился в судорогах. Игра была прервана, а Кулибали срочно доставили в больницу для оказания помощи.

На прошедшем в 2021 году чемпионате Европы-2020 произошел похожий случай. Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен во время матча с Финляндией испытал остановку сердца, жизнь ему спасли лишь своевременные действия врачей.

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Версия на азербайджанском языке Futbolçu oyun vaxtı infarkt keçirib, görüş yarımçıq dayandırılıb

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