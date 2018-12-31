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    Испанский футболист опроверг информацию о желании покинуть "Реал Мадрид"

    26-летний полузащитник заявил, что хочет остаться в Мадриде, чтобы продолжать выигрывать титулы с клубом

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Полузащитник мадридского "Реала" Иско опроверг информацию, что он может покинуть "Королевский клуб".

    Об этом Report сообщает со ссылкой на издание AS.

    26-летний испанский полузащитник заявил, что хочет остаться в Мадриде, чтобы продолжать выигрывать титулы с клубом. 

    Напомним, что в нынешнем сезоне 26-летний Иско провёл 11 матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2022 года.

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