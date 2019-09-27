Футболист "Ниццы" признался в краже часов у партнера по команде

Руководство французской "Ниццы" приняло решение разорвать контракт с 18-летним футболистом Ламином Диаби, который признался в краже дорогих часов у партнера по команде Каспера Дольберга.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание L Equipe.

Инцидент с кражей произошел в раздевалке на тренировочной базе команды 16 сентября. Часы Дольберга, которые присвоил себе Диаби, оцениваются в 70 тысяч евро. 18-летний форвард признал свою вину и принес извинения Дольбергу, а также главному тренеру команды Патрику Виейра, обязавшись возместить ущерб.

Отметим, что Диаби является воспитанником "Ниццы" и дебютировал в первой команде клуба в 2018 году. Ранее он подписал с "Ниццей" профессиональный контракт сроком до лета 2021 года.