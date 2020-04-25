​Футболист, некогда выступавший за "Спортинг", сейчас в Товузе

"Мой сын в настоящее время находится в Товузе, в связи с карантином тренируется дома".

Об этом Report сказал отец экс-футболиста португальского "Спортинга" Будага Насирова – Хикмет Насиров.

Напомним, что Б.Насиров ранее выступал во втором составе португальского "Спортинга".

24-летнему полузащитнику сулили большое будущее в Азербайджане. Но в 2019 году, покинув состав "Зиря", он остался без клуба.

Отец футболиста так объясняет сложившуюся ситуацию: "Возникли определенные проблемы, карьера сына сложилась не так, как он того хотел. Зимой поступали предложения из Турции и Азербайджана, однако впоследствии переговоры не удались".

Теперь Б.Насиров ожидает летнее трансферное окно: "Пока нам не поступало официальных приглашений. Посмотрим, как сложится. Если честно, я переживаю за то, что Будаг, по сути, остался вне футбола".