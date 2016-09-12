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    Футболист Неймар объявил о начале музыкальной карьеры

    Начинаю музыкальную карьеру. В среду я выпущу свою первую песню

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Форвард ФК "Барселоны" Неймар объявил на своей странице в микроблоге в Twitter о начале музыкальной карьеры, сообщает Report со ссылкой на Р-Спорт. 

    "Я начинаю музыкальную карьеру. В среду я выпущу свою первую песню", – написал Неймар.

    В августе олимпийская сборная Бразилии, в которой Неймар был капитаном, впервые в истории завоевала золото Олимпиады, обыграв в финале в серии пенальти команду Германии. Неймар отметился голом в основное время, которое завершилось со счетом 1:1, а затем реализовал решающий удар в серии 11-метровых.

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