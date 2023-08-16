Футболист ”Нефтчи": Мы сделаем все возможное для победы

”Мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы".

”Мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы".

Как сообщает Report, об этом футболист ”Нефтчи“ Юрий Матиас заявил на пресс-конференции в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против турецкого ”Бешикташа“.

28-летний бразильский защитник заявил, что хочет достойно сыграть с сильным соперником в матче на стадионе “Бешикташ”: “Бешикташ - очень сильная команда. Но нам приятно, что мы будем играть с таким соперником. В футболе возможно все. Голы, которые мы пропустили в первой встрече, были из-за ошибок всей команды. Не будем забывать, сколько эпизодов у нас было во втором матче. Пропущенные нами голы определили исход матча. Мы знаем, что делаем ошибки. Завтра мы постараемся не повторять этого и играть без ошибок”.