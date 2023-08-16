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Футболист ”Нефтчи": Мы сделаем все возможное для победы

Футболист ”Нефтчи": Мы сделаем все возможное для победы ”Мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы".
Футбол
16 августа 2023 г. 19:53
Футболист ”Нефтчи: Мы сделаем все возможное для победы

”Мы сделаем все возможное, чтобы добиться победы".

Как сообщает Report, об этом футболист ”Нефтчи“ Юрий Матиас заявил на пресс-конференции в преддверии ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против турецкого ”Бешикташа“.

28-летний бразильский защитник заявил, что хочет достойно сыграть с сильным соперником в матче на стадионе “Бешикташ”: “Бешикташ - очень сильная команда. Но нам приятно, что мы будем играть с таким соперником. В футболе возможно все. Голы, которые мы пропустили в первой встрече, были из-за ошибок всей команды. Не будем забывать, сколько эпизодов у нас было во втором матче. Пропущенные нами голы определили исход матча. Мы знаем, что делаем ошибки. Завтра мы постараемся не повторять этого и играть без ошибок”.

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Версия на азербайджанском языке “Neftçi”nin futbolçusu: “Qələbə qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik”

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