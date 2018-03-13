Футболист "Нефтчи": Мы можем заработать очко у "Карабаха" за счет своей настойчивости - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Футболист "Нефтчи" Намиг Алескеров до матча XX тура Премьер-лиги Азербайджана между "Нефтчи" и его бывшей командой "Карабах" дал интервью Report.

- В прошлом туре в игре, где были забиты 5 голов, вы обыграли "Кешля" со счетом 3:2. Что вы можете сказать об этой игре?

- Игра была очень интересная и сложная. Мы дважды опережали в счете, но противник уравнивал счет. Несмотря на это, благодаря Руслану Абышеву, забившему гол на 90-й минуте, мы вышли в лидеры. Мы завоевали очень важные 3 очка. С другой стороны, эта победа поможет выйти на встречу с "Карабахом" с очень хорошей мотивацией.

- Вы открыли счет в матче красивым голом. Вы дополнительно работаете над такими ударами?

- Не важно, как забит гол. Главное, чтобы гол был. Важно то, что я помог команде, и мы победили. Красота гола не так важна.

- "Нефтчи" не проигрывает подряд три игры и наряду с "Кешля" на выезде одолела "Габалу". Можно сказать, что команда вышла из "черной полосы"?

- Мы стараемся прийти в хорошую форму. Мы побеждаем подряд две игры. Главное, чтобы мы не сдали в дальнейшем. Нельзя останавливаться на 1-2 победах. Мы должны достичь хороших результатов в последующих матчах. Все ждут от нас этого.

- 14 марта в рамках очередного тура вы встретитесь с "Карабахом". Чего вы ожидаете от встречи с вашей бывшей командой?

- "Карабах" самая сильная команда чемпионата. Поэтому утвердилась на первом месте. Матч будет сложным. Мы очень хорошо готовимся. Мы приложим силы, чтобы получить хорошие результаты.

- За счет чего "Нефтчи" может получить очко у агдамского представителя?

- Если мы покажем свою игру, можем надеяться на хороший результат. Как и в других встречах, очко можно заработать за счет желания, настойчивости. Мы должны играть с верой в победу.

- Сейчас лидер "Карабах" с 48-ю очками на 10 очков опережает самого близкого соседа "Габалу". По этой причине на игры они выходят несколько расслабленно, не тратят много сил, главный тренер дает шанс мало играющим футболистам. Может ли этот фактор сыграть на пользу "Нефтчи"?

- Я так не думаю. Они тоже приложат максимум усилий. Я не думаю, что "Карабах" выйдет на поле в расслабленном виде.

- Встречи с “Карабахом" это еще и шанс для местных футболистов показать себя главному тренеру сборной Гурбану Гурбанову. Есть ли у вас особая мотивация в связи с этим?

- Главный тренер сборной видит местных футболистов не только в играх с "Карабахом", но и в других матчах. Одной встречей ничего не решается. Чтобы попасть в сборную, хорошо нужно играть во всех встречах. Футболист в каждом матче должен прилагать максимум усилия. Чтобы помочь команде и получить приглашение в сборную.