Футболист "Нефтчи": Если счет был бы ничейным, никто не сказал, что мы хорошо сыграли

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Футболист "Нефтчи"провел брифинг после домашней игры с "Интером"в рамказ 13-го тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором его команда победила со счетом 3:1.

25-летний полузащитник ответил на вопросы Report...

- После двух поражений к ряду вам удалось победить. Благодаря чему это произошло?

- Сказал бы, что большей частью благодаря желанию. Потому как после двух поражений это победа была очень важной. К тому же в игре с "Габалой" мы пережили неудачу. Несмотря на то, что создали много голевых эпизодов, мы не смогли отличиться. И сегодня у нас было много голевых эпизодов, но отличились мы только трижды. Хотя мы могли забить больше и решать исход игры заранее.

- Но когда вы были впереди со счетом 2:1, то могли и пропустить третий...

- После счета 2:0 на табло мы не могли расслабились. Вместо того, чтобы прижать соперника, мы отдали инициативу. нужно работать над этим, чтобы выходить из таких ситуаций и не упускать победу. Если счет был бы ничейным, никто не сказал, что мы хорошо сыграли

- ты уже основной игрок команды. Можно сказать, что ты набрал нужную форму?

- Да, я уж в нормальной физической форме. Из-за того, что я давно не играл, произходили постоянные перегрузки. Иногда бывает немного сложно. В общем, чувствую себя хорошо.

- Не кажутся ли тебе игры чемпионата Азербайджана неинтересными?

- Игр мало. Постоянно одни и те же соперники.А что делать? Нужно показывать результат в каждой игре. Конечно хотелось бы, чтобы было больше команд, особенно из регионов. тогда и болельщиков было бы больше. Но пока что имеем то, что имеем. Надеюсь, что в азербайджанском футболе появятся новые команды. Главное, чтобы и в регионах были команды. Если будет футбол в регионах, то и общий уровень азербайджанского футбола будет хороший.

- Твои менеджеры звонят из России и предлагают новые клубы? Возможно, что ты сменишь команду в зимние каникулы?

- Честно сказать, устал менять команды. К тому же, сейчас я постоянно играю и хочу впредь так продолжать. Не собираюсь никуда уходить. Буду выступать до истечения своего контракта.

- Каковы твои перспективы возвращения в национальную команду страны?

- В настоящий момент я не думаю об этом. Потому как у национальной команды нет игры. Сейчас я думаю как помочь "Нефтчи" подняться на высокие места и выигрывать в каждом матче. Если и я, и команда будем играть хорошо, то получим приглашение в сборную. Сейчас я думаю о своем клубе. Немного рано думать о сборной. Подумаю, когда придет время.

- Как ты воспринимаешь назначение местного специалиста на пост главного тренера сборной Азербайджана?

- Главное, чтобы было лучше для сборной.