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Футболист национальной сборной Англии дисквалифицирован

Футболист национальной сборной Англии дисквалифицирован Защитник "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель
Футбол
23 декабря 2020 г. 19:08
Футболист национальной сборной Англии дисквалифицирован

Защитник "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, футболист признан виновным в нарушении правил Футбольной ассоциации Англии о запрете игры на тотализаторе.

Предполагаемое нарушение Триппьер совершил в июле 2019 года, когда он уже перешел из "Тоттенхэма" в "Атлетико". За лондонский клуб он выступал с 2015 по 2019 год. Триппьера обвиняли в 11 фактах нарушений, из них по четырем пунктам он признан виновным. Дисквалификация вступает в силу с сегодняшнего дня.

Кроме того, Триппьер выплатит штраф в размере 70 тысяч фунтов. Напомним, в нынешнем сезоне Триппьер провел 19 матчей и отдал 4 голевых передачи во всех турнирах.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə millisinin futbolçusu diskvalifikasiya olundu

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