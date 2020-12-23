Футболист национальной сборной Англии дисквалифицирован

Защитник "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель

Защитник "Атлетико" и сборной Англии Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, футболист признан виновным в нарушении правил Футбольной ассоциации Англии о запрете игры на тотализаторе.

Предполагаемое нарушение Триппьер совершил в июле 2019 года, когда он уже перешел из "Тоттенхэма" в "Атлетико". За лондонский клуб он выступал с 2015 по 2019 год. Триппьера обвиняли в 11 фактах нарушений, из них по четырем пунктам он признан виновным. Дисквалификация вступает в силу с сегодняшнего дня.

Кроме того, Триппьер выплатит штраф в размере 70 тысяч фунтов. Напомним, в нынешнем сезоне Триппьер провел 19 матчей и отдал 4 голевых передачи во всех турнирах.