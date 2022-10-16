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Футболист МЮ арестован за несоблюдение условий освобождения под залог

Футболист МЮ арестован за несоблюдение условий освобождения под залог Футболист "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в нарушении условий освобождения под залог после ареста по подозрению в нападении и угрозе убийством.
Футбол
16 октября 2022 г. 06:07
Футболист МЮ арестован за несоблюдение условий освобождения под залог

Футболист "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в нарушении условий освобождения под залог после ареста по подозрению в нападении и угрозе убийством.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, 21-летний нападающий МЮ был арестован в январе после того, как в интернете появились фотографии и видео, опубликованные девушкой Гринвуда Гарриет Робсон. Он был освобожден под условный залог, который с тех пор продлевался дважды.

Считается, что Гринвуд нарушил условия своего освобождения под залог после того, как связался с Робсон.

Последний раз форвард играл за "Манчестер Юнайтед" 22 января 2022 года. Всего англичанин провёл 83 матча за "красных дьяволов" в АПЛ, в которых забил 22 гола и отдал четыре голевые передачи.

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted"in futbolçusu yenidən saxlanılıb

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