Футболист МЮ арестован за несоблюдение условий освобождения под залог

Футболист "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в нарушении условий освобождения под залог после ареста по подозрению в нападении и угрозе убийством.

Футболист "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в нарушении условий освобождения под залог после ареста по подозрению в нападении и угрозе убийством.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, 21-летний нападающий МЮ был арестован в январе после того, как в интернете появились фотографии и видео, опубликованные девушкой Гринвуда Гарриет Робсон. Он был освобожден под условный залог, который с тех пор продлевался дважды.

Считается, что Гринвуд нарушил условия своего освобождения под залог после того, как связался с Робсон.

Последний раз форвард играл за "Манчестер Юнайтед" 22 января 2022 года. Всего англичанин провёл 83 матча за "красных дьяволов" в АПЛ, в которых забил 22 гола и отдал четыре голевые передачи.