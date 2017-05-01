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    Футболист Мунтари покинул поле во время матча чемпионата Италии из-за расистских выкриков

    Инцидент произошел в матче Кальяри - Пескара

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Ганский полузащитник "Пескары" Салли Мунтари покинул поле во время воскресного гостевого матча 34-го тура чемпионата Италии по футболу с "Кальяри" (0:1) из-за расистских выкриков болельщиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, на 89-й минуте встречи футболист пожаловался судье на расистские выкрики с трибун, попросив приостановить матч.

    Арбитр в ответ показал желтую карточку 32-летнему игроку, который после этого в знак протеста покинул поле.

    Тренер "Пескары" Зденек Земан считает, что Мунтари не должен был самовольно покидать поле.

    "Он был прав, но при этом не должен был покидать поле", - сказал Земан.

    Матч "Кальяри" - "Пескара" завершился со счетом 1:0.

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