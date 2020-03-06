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Футболист "Монако" дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Футболист "Монако" дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Полузащитник "Монако" Желсон Мартинш получил жесткое наказание.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Лиги 1.

В рамках XXII тура чемпионата Франции "Монако" встречался с "Нимом".

Центральным событием той встречи стало удаление португальского крайнего полузащитника Желсона Мартинша, который толкнул главного арбитра встречи. Причем, футболист позволил себе данное действие дважды — один раз перед получением красной карточки, и второй уже после.

После изучения всех материалов и мнения игрока, дисциплинарная комиссия решила наложить санкции на игрока клуба в виде дисквалификации на 6 месяцев.

Отметим, Ж.Мартинш выступает в "Монако" с 2019 года.

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