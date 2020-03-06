Футболист "Монако" дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Полузащитник "Монако" Желсон Мартинш получил жесткое наказание.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Лиги 1.

В рамках XXII тура чемпионата Франции "Монако" встречался с "Нимом".

Центральным событием той встречи стало удаление португальского крайнего полузащитника Желсона Мартинша, который толкнул главного арбитра встречи. Причем, футболист позволил себе данное действие дважды — один раз перед получением красной карточки, и второй уже после.

После изучения всех материалов и мнения игрока, дисциплинарная комиссия решила наложить санкции на игрока клуба в виде дисквалификации на 6 месяцев.

Отметим, Ж.Мартинш выступает в "Монако" с 2019 года.