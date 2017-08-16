Футболист "Милана" перешел в испанский клуб

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Футболист итальянского клуба "Милан" Карлос Бакка продолжит карьеру в испанском "Вильярреале".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Валенсии, на правах аренды 31-летний колумбийский нападающий в сезоне наденет форму "Вильярреала".

В контракте также есть пункт о праве испанцев на его приобретение.

Отметим, что летом 2015 года Карлос Бакка перешел из "Севильи" в "Милан". В 70-ти матчах в составе итальянской команды он забил 31 мяч.