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    Футболист "Милана" перешел в испанский клуб

    Карлос Бакка наденет форму Вильярреала на правах аренды

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Футболист итальянского клуба "Милан" Карлос Бакка продолжит карьеру в испанском "Вильярреале". 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Валенсии, на правах аренды 31-летний колумбийский нападающий в сезоне наденет форму "Вильярреала".

    В контракте также есть пункт о праве испанцев на его приобретение.

    Отметим, что летом 2015 года Карлос Бакка перешел из "Севильи" в "Милан". В 70-ти матчах в составе итальянской команды он забил 31 мяч. 

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