Футболист "Милана" был удалён с поля после просмотра видеоповтора

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи был удалён с поля во время матча девятого тура чемпионата Италии по футболу с «Дженоа» после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Как передает Report, на 22-й минуте встречи Бонуччи вступил в борьбу с игроком «Дженоа» Александро Рози, после которой последний оказался на газоне.

Просмотр видеоповторов эпизода позволил судье встречи Пьеро Джакомелли сделать вывод, что защитник «Милана» умышленно ударил оппонента локтем в лицо, и показать ему прямую красную карточку.

Ранее сообщалось, что «Милан» в меньшинстве не смог обыграть «Дженоа» в чемпионате Италии.