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    Футболист "Милана" был удалён с поля после просмотра видеоповтора

    Инцидент произошел на 22-й минуте матча между Миланом и Дженоа

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи был удалён с поля во время матча девятого тура чемпионата Италии по футболу с «Дженоа» после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

    Как передает Report, на 22-й минуте встречи Бонуччи вступил в борьбу с игроком «Дженоа» Александро Рози, после которой последний оказался на газоне.

    Просмотр видеоповторов эпизода позволил судье встречи Пьеро Джакомелли сделать вывод, что защитник «Милана» умышленно ударил оппонента локтем в лицо, и показать ему прямую красную карточку.

    Ранее сообщалось, что «Милан» в меньшинстве не смог обыграть «Дженоа» в чемпионате Италии.

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