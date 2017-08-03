Футболист "Манчестер Сити" продолжит карьеру в "Галатасарай"

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Футболист английского клуба "Манчестер Сити" Фернандо Режес продолжит карьеру в турецком клубе "Галатасарай".

Как сообщает Report со ссылкой на Fanatik, 30-летний полузащитник этим вечером отправится в Стамбул.

Сообщается, что после подписания бразильским футболистом контракта он отправится в лагерь "Галатасарай" на тренировочные сборы в Австрии.

Отметим, что Ф.Режес в 2014 году за 15 млн. евро был переведен из "Порту" в "Манчестер Сити". В составе английского клуба он провел 64 игры и забил 4 гола.