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    Футболист "Манчестер Сити" продолжит карьеру в "Галатасарай"

    Фернандо Режес этим вечер отправится в Стамбул

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Футболист английского клуба "Манчестер Сити" Фернандо Режес продолжит карьеру в турецком клубе "Галатасарай".

    Как сообщает Report со ссылкой на Fanatik, 30-летний полузащитник этим вечером отправится в Стамбул.

    Сообщается, что после подписания бразильским футболистом контракта он отправится в лагерь "Галатасарай" на тренировочные сборы в Австрии.

    Отметим, что Ф.Режес в 2014 году за 15 млн. евро был переведен из "Порту" в "Манчестер Сити". В составе английского клуба он провел 64 игры и забил 4 гола.

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