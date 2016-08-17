​Футболист клуба "Марибор": Шансы равны

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ "Габала" демонстрирует качественный футбол. Команда способна быстро атаковать.

Как сообщает Report, об этом в интервью местным СМИ заявил футболист клуба "Марибор" (Словения) Алекс Пихлер.

Полузащитник "Марибора", который будет в Баку гостем "Габалы" в раунде плей-офф Лиги Европы, сказал, что они являются фаворитами пары: "В любом случае "Марибор" считается фаворитом. Думаю, что шансы равны".

Отметим, что матч между "Габалой и "Марибор" состоится 18 августа в 21:00 в Dalğa Arena. Ответный матч запланирован через неделю в Словении.