Футболист "Манчестер Сити" признан лучшим игроком сезона АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) признала полузащитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевина де Брёйне лучшим игроком сезона-2019/20.

Английская премьер-лига (АПЛ) признала полузащитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевина де Брёйне лучшим игроком сезона-2019/20.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В прошедшем сезоне он провел 35 матчей в чемпионате Англии, отметился 13 голами и 20 результативными передачами. Бельгиец повторил рекорд бывшего нападающего "Арсенала" Тьерри Анри по количеству передач за сезон в АПЛ.

Напомним, что "Манчестер Сити" стал в прошедшем чемпионате вторым, набрав в 38 матчах 81 очко.