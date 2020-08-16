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Футболист "Манчестер Сити" признан лучшим игроком сезона АПЛ

Футболист "Манчестер Сити" признан лучшим игроком сезона АПЛ Английская премьер-лига (АПЛ) признала полузащитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевина де Брёйне лучшим игроком сезона-2019/20.
Футбол
16 августа 2020 г. 14:20
Футболист Манчестер Сити признан лучшим игроком сезона АПЛ
Кевина де Брёйне

Английская премьер-лига (АПЛ) признала полузащитника футбольного клуба "Манчестер Сити" Кевина де Брёйне лучшим игроком сезона-2019/20.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

В прошедшем сезоне он провел 35 матчей в чемпионате Англии, отметился 13 голами и 20 результативными передачами. Бельгиец повторил рекорд бывшего нападающего "Арсенала" Тьерри Анри по количеству передач за сезон в АПЛ.

Напомним, что "Манчестер Сити" стал в прошедшем чемпионате вторым, набрав в 38 матчах 81 очко.

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