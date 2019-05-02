Футболист "Ливерпуля" завершил сезон раньше времени

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта пропустит оставшиеся матчи в нынешнем сезоне из-за травмы.

Как сообщает Report со ссылкой на Liverpool Echo, 24-летний футболист в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов с "Барселоной" получил повреждение.

Встреча состоялась на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.

Точные сроки восстановления хавбека пока не называются, однако издание уточняет, что на восстановление потребуется несколько недель.

Отметим, что в нынешнем сезоне Кейта провёл в чемпионате Англии 25 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.