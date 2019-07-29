Футболист "Ливерпуля" спонсирует строительство школы в Сенегале

Футболист "Ливерпуля" спонсирует строительство школы в Сенегале

29 июля, 2019 19:39

https://report.az/storage/news/20d709be78b5011b69553cf929457447/e2e7e1ec-68b4-4546-a00a-405a489f203e_292.jpg Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане продолжает оказывать финансовую помощь родной деревне в Сенегале. Как сообщает Report, в настоящее время в деревне идет строительство школы, которое спонсирует 27-летний футболист. На постройку учебного заведения Мане выделил 270 тыс. евро. Ранее Садио оплатил строительство больницы и проспонсировал содержание футбольного стадиона на родине. Также форвард оказывает финансовую поддержку особо нуждающимся семьям. Отметим, что ранее воспитанник французского "Меца" надевал форму австрийского "Зальцбурга" и английского "Саутгемптона".

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