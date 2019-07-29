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Футболист "Ливерпуля" спонсирует строительство школы в Сенегале

Футболист "Ливерпуля" спонсирует строительство школы в Сенегале

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане продолжает оказывать финансовую помощь родной деревне в Сенегале.

Как сообщает Report, в настоящее время в деревне идет строительство школы, которое спонсирует 27-летний футболист.

На постройку учебного заведения Мане выделил 270 тыс. евро.

Ранее Садио оплатил строительство больницы и проспонсировал содержание футбольного стадиона на родине. Также форвард оказывает финансовую поддержку особо нуждающимся семьям.

Отметим, что ранее воспитанник французского "Меца" надевал форму австрийского "Зальцбурга" и английского "Саутгемптона". 

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