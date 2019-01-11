Дисквалифицированный футболист "Ливерпуля" пропустит матч со сборной Азербайджана

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Хорватии Деян Ловрен не сможет принять участие в матче со сборной Азербайджана в Первом туре отборочного раунда Чемпионат Европы по футболу 2020.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, это связано с тем, что 30-летний центральный защитник наказан Дисциплинарным комитетом европейской футбольной организации. Легионер английского "Ливерпуля" в матче последнего тура группового раунда Лиги Наций с Испанией, который завершился со счетом 3:2, в социальной сети оскорбил игроков соперника. По этой причине Ловрен был дисквалифицирован на 1 матч.

Хорватский футбольный союз был оштрафован на 13 тысяч евро за то, что в ходе матча с Испанией болельщики бросали на поле посторонние предметы.

Напомним, что матч Хорватия-Азербайджан пройдет 21 марта.