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    Дисквалифицированный футболист "Ливерпуля" пропустит матч со сборной Азербайджана

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Футболист сборной Хорватии Деян Ловрен не сможет принять участие в матче со сборной Азербайджана в Первом туре отборочного раунда Чемпионат Европы по футболу 2020.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, это связано с тем, что 30-летний центральный защитник наказан Дисциплинарным комитетом европейской футбольной организации. Легионер английского "Ливерпуля" в матче последнего тура группового раунда Лиги Наций с Испанией, который завершился со счетом 3:2, в социальной сети оскорбил игроков соперника. По этой причине Ловрен был дисквалифицирован на 1 матч.

    Хорватский футбольный союз был оштрафован на 13 тысяч евро за то, что в ходе матча с Испанией болельщики бросали на поле посторонние предметы.

    Напомним, что матч Хорватия-Азербайджан пройдет 21 марта.

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