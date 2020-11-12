Футболист "Ливерпуля" прооперирован

Защитник "Ливерпуля" Джозеф Гомес, получивший травму на вчерашней тренировке сборной Англии, был прооперирован.

Защитник "Ливерпуля" Джозеф Гомес, получивший травму на вчерашней тренировке сборной Англии, был прооперирован.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 23-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене.

Отмечается, что остальные связки при повреждении не пострадали. Тем не менее ожидается, что Джо пропустит большую часть нынешнего сезона.

"Ливерпуль", набрав 17 очков в восьми турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.