Футболист "Ливерпуля" прооперирован

Защитник "Ливерпуля" Джозеф Гомес, получивший травму на вчерашней тренировке сборной Англии, был прооперирован.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 23-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене.
Отмечается, что остальные связки при повреждении не пострадали. Тем не менее ожидается, что Джо пропустит большую часть нынешнего сезона.
"Ливерпуль", набрав 17 очков в восьми турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.