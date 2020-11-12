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Футболист "Ливерпуля" прооперирован

Футболист "Ливерпуля" прооперирован Защитник "Ливерпуля" Джозеф Гомес, получивший травму на вчерашней тренировке сборной Англии, был прооперирован.
Футбол
12 ноября 2020 г. 18:23
Футболист Ливерпуля прооперирован

Защитник "Ливерпуля" Джозеф Гомес, получивший травму на вчерашней тренировке сборной Англии, был прооперирован.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 23-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене.

Отмечается, что остальные связки при повреждении не пострадали. Тем не менее ожидается, что Джо пропустит большую часть нынешнего сезона.

"Ливерпуль", набрав 17 очков в восьми турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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