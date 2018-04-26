Футболист "Ливерпуля" Окслейд-Чемберлен пропустит чемпионат мира

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Алекс Окслейд-Чемберлен больше не сыграет за Ливерпуль в этом сезоне, а также пропустит предстоящий чемпионат мира из-за травмы колена.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт "красных".

В первом тайме полуфинального матча Лиги чемпионов против Ромы (5:2) полузащитник был вынужден покинуть поле на носилках. Англичанин прошел медицинское обследование, которое выявило у него повреждение связок колена.

Окслейд-Чемберлен перешел в Ливерпуль прошлым летом из Арсенала. Всего в текущем сезоне он отыграл за команду Юргена Клоппа 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.