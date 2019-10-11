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Футболист "Ливерпуля" наказан за оскорбление Харри Кейна

Футболист "Ливерпуля" наказан за оскорбление Харри Кейна

Футбольная ассоциация Англии отстранила футболиста "Ливерпуля" Харви Эллиотта на 14 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian,16-летний полузащитник признан виновным в оскорблении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Во время трансляции в "Snapchat" 1 июня Эллиотт назвал Кейна "гребаным идиотом". 

Эллиотт сможет вернуться на поле 24 октября и, таким образом, пропустит игру молодежки против "Вулверхэмптона". 

Отметим, что Эллиотт дебютировал в 16 лет в английской премьер-лиге в составе "Фулхэма", а этим летом перешел в "Ливерпуль". 

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