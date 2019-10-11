Футболист "Ливерпуля" наказан за оскорбление Харри Кейна

Футбольная ассоциация Англии отстранила футболиста "Ливерпуля" Харви Эллиотта на 14 дней.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian,16-летний полузащитник признан виновным в оскорблении нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Во время трансляции в "Snapchat" 1 июня Эллиотт назвал Кейна "гребаным идиотом".

Эллиотт сможет вернуться на поле 24 октября и, таким образом, пропустит игру молодежки против "Вулверхэмптона".

Отметим, что Эллиотт дебютировал в 16 лет в английской премьер-лиге в составе "Фулхэма", а этим летом перешел в "Ливерпуль".